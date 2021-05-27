Afganistan'da havan saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban militanlarınca düzenlenen havan saldırısında 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, militanların Faryab vilayetinin Kaysar ilçe merkezine havan saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırının şiddetiyle ilçe merkezindeki dükkanların hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, sivil halkı hedef almanın kabul edilmez bir cinayet olduğu vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.