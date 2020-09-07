Afganistan'da havan topu saldırısında 6 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Şirzad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet ettiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.