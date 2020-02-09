Afganistan'da Hazara lideri Muhakkik'in oğulları arasında çatışma - Son Dakika
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Afganistan'da Hazara lideri Muhakkik'in oğulları arasında çatışma

6 saat önce

Afganistan Şii Hazaraların lideri ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkik'in oğulları arasında çıkan silahlı çatışmada, Muhakkik'in bir oğlu hayatını kaybetti.

Afganistan'da Hazara lideri Muhakkik'in oğulları arasında çatışma, System.String[]

Afganistan Şii Hazaraların lideri ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkik'in oğulları arasında çıkan silahlı çatışmada, Muhakkik'in bir oğlu hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Muhakkik'in başkent Kabil'deki evinde oğulları arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada Muhakkik'in Muhammed Bakir adındaki bir oğlunun öldüğünü ifade eden Amini, bir oğlu ve beş akrabasının da yaralandığını belirtti.

Amini, çatışmanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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