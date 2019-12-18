Afganistan'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü töreni - Son Dakika

Afganistan'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü töreni

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Afganistan'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü töreni, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Şuhud Arifan Sema Grubu tarafından Milli Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene, Afganistan Kültür Bakan Yardımcısı Mücgan Mustafavi, yazarlar, siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Afganistan Kültür Bakan Yardımcısı Mustafavi, Türk halkının Mevlana'ya atfettiği önemi Afgan halkının vermediğini söyledi.

Mevlana'nın Türkiye ve Afganistan'ın ortak değeri olduğunu ifade eden Mustafavi, Türkiye'nin bu değere iyi sahip çıktığını ve Afgan yetkililerin Mevlana konusunda hiçbir çalışma yapmadığını belirtti.

Mustafavi, "Mevlana'nın öğretilerini iyice anlasaydık ve onu uygulasaydık ülkemiz asla bu duruma düşmezdi" dedi.

Mevlana'nın, dil, din ve ırk gözetmeksizin herkese eşit davrandığını anlatan Mustafavi, bu nedenle Mevlana'nın dünyanın her köşesinde sevenlerinin olduğunun altını çizdi.

Mustafavi, Hazreti Mevlana'yı anmak için ilk kez Kabil'de böyle bir tören düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Hazreti Mevlana'nın hayatı ve onun öğretisinin anlatıldığı panelle devam eden tören, Şhuhd Arifan Sema Grubu tarafında icra edilen sema gösterisiyle son buldu.

Mevlana Celaleddin Rumi, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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