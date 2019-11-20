Son Dakika Haberleri: Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü
Son Dakika Dünya Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü - Son Dakika Dünya

Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü

6 saat önce

Afganistan'da NATO misyonlarında görev alan ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü.

Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü, System.String[]

Afganistan'da NATO misyonlarında görev alan ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü. Kaza sonucunda 2 ABD'li asker hayatını kaybetti.

Afganistan NATO Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, ABD'li askerleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti. Helikopterin ateş açılma sonucu düştüğü iddialarına yönelik soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. Hayatını kaybeden askerlerin kimliğinin henüz belirlenmediği, kimlik tespitinin ardından ailelerine haber verileceği bildirildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Helikopter, Afganistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
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