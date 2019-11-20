Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü

Afganistan'da NATO misyonlarında görev alan ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü. Kaza sonucunda 2 ABD'li asker hayatını kaybetti.

Afganistan NATO Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, ABD'li askerleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti. Helikopterin ateş açılma sonucu düştüğü iddialarına yönelik soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. Hayatını kaybeden askerlerin kimliğinin henüz belirlenmediği, kimlik tespitinin ardından ailelerine haber verileceği bildirildi.