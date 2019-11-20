Son Dakika Haberleri: Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü
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Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü

6 saat önce

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'da ABD birliklerine ait bir askeri helikopterin düştüğü ve 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi.

Afganistan'da helikopter düştü: 2 ABD askeri öldü, System.String[]

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'da ABD birliklerine ait bir askeri helikopterin düştüğü ve 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi.


ABD ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'da ABD'ye ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, kaza sonucu 2 ABD askerinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, ön raporlara göre kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı aktarıldı.


Taliban tarafından yapılan açıklamada ise "Taliban mevzilerine yönelik operasyon düzenleme girişiminde bulunan Chinook tipi helikopter, Logar vilayetinin Çarh ilçesinde dün gece Taliban tarafından düşürüldü" denildi.


Afgan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman da Taliban'ın iddialarını reddederek, "Helikopter kazasının düşman ateşiyle bağlantısı yok. Afgan güvenlik güçleri mensuplarına zarar gelmedi" dedi. - KABİL

Amerika Birleşik Devletleri, Helikopter, Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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