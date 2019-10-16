Son Dakika Haberleri: Afganistan'da helikopter düştü: 7 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da helikopter düştü: 7 ölü

Afganistan'da helikopter düştü: 7 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot ve 6 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da helikopter düştü: 7 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot ve 6 asker hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mİ-17 tipi askeri helikopterin Mezar-ı Şerif'in Dorahi Hayratan bölgesinde kalktıktan hemen sonra düştüğünü söyledi.

Kazada 1 pilot ile 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rezai, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

Afganistan, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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