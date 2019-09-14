Son Dakika Haberleri: "Afganistan'da her gün 300 güvenlik görevlisi ölüyor"
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"Afganistan'da her gün 300 güvenlik görevlisi ölüyor"

33 dakika önce

Eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan'da güvenlik durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini ve her gün 300 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.

Eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan'da güvenlik durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini ve her gün 300 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.

Hikmetyar, başkent Kabil'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ülkede işsizlik ve yoksulluğun daha da arttığını belirtti.

Mevcut yönetimin ülkede devam eden krizi engellemekte başarısız olduğunu ifade eden Hikmetyar, "Afganistan'da her gün 300 güvenlik görevlisi ölüyor ama hükümet hala barış görüşmelerine engel olma peşinde." dedi.

Hikmetyar, mevcut yönetimin, barış için yapılan her hareket ve slogana engel olmaya çalıştığını, amaçlarının mevcut durumun devam etmesi olduğunu söyledi.

Afgan halkının, ülkenin bu durumdan kurtarılması için çalışması gerektiğini dile getiren Hikmetyar, Afgan halkının, kendi kaderini ancak kendilerinin belirleyebileceğini vurguladı.

Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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