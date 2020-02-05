Afganistan'da hileli olduğu iddia edilen 300 bin oy incelenecek - Son Dakika
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Afganistan'da hileli olduğu iddia edilen 300 bin oy incelenecek

6 saat önce

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu Başkanı Zuhra Bayan Şinvari, hileli olduğu iddia edilen 300 bin oyun teftişe gönderildiğini söyledi.

Afganistan'da hileli olduğu iddia edilen 300 bin oy incelenecek, System.String[]

Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu Başkanı Zuhra Bayan Şinvari, hileli olduğu iddia edilen 300 bin oyun teftişe gönderildiğini söyledi.

Şinvari, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, bazı adaylar tarafından hileli olduğu iddia edilen 300 bin oyun yeniden sayılacağını ifade etti.

Hiçbir adayın hakkını yememek amacıyla bu oyların yeniden değerlendirilmesi için teftiş heyetinin kurulmasını istediklerini ifade eden Şinvari, oyların teftişe gönderildiğini, görevlerini şeffaf bir şekilde yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Şinvari, hileli olduğu iddia edilen 300 bin oyun akıbeti belli olduktan sonra seçim sonuçları konusunda kesin kararlarını açıklayacaklarını vurguladı.

İtirazlar seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi

Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 2 kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, 22 Aralık'ta, cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Nuristani, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar'ın yüzde 3,85 oy aldığını duyurmuştu.

Ülkede, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.

Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılmasının ardından milli birlik hükümeti kurulmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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