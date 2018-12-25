Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına yapılan saldırıda 29 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de hükümet binasına yapılan saldırıda 29 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:13
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