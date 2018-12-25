Son Dakika Haberleri: Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına yapılan saldırıda 29 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına yapılan saldırıda 29 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:13 

Kabil, Hükümet, Afganistan, Ekonomi
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