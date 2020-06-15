Afganistan'da hükümet ve Taliban'ın 19 yıl sonra ilk kez Katar'da masaya oturacak

Afganistan Hükümeti ve Taliban, 19 yılın ardından ilk kez Katar'ın başkenti Doha'da masaya oturmayı kabul etti.

Afganistan Hükümeti ve Taliban, 19 yılın ardından ilk defa barış için Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeyi kabul etti. Görüşme ilişkin net bir tarih verilmedi. Barış görüşmelerinin, Afgan hükümetinin 5 bin Taliban mahkumunu önümüzdeki haftalar içerisinde serbest bırakmasının ardından yapılabileceği ifade edildi. Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, "İlk Afganistan-Taliban görüşmesi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşecek" dedi. Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada, 5 bin Taliban mahkumunun serbest bırakılması sonrasındaki hafta görüşmenin yapılabileceğini açıkladı. Şubat ayı içerisinde ABD ile yapılan anlaşma sonucunda Afgan hükümeti, 3 bin Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı.