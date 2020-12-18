Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı

18.12.2020 17:53
Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Afganistan'da bir ibadethanede Kur'an-ı Kerim okunması sırasında düzenlenen terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'da bir ibadethanede Kur'an-ı Kerim okunması sırasında düzenlenen terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Gazni kentinde bir ibadethaneye Kur'an-ı Kerim okunması sırasında patlayıcı yüklü bir motosikletle terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan medyası, yaralanan ve ölenlerin büyük bir çoğunluğunun çocuk olduğunu duyurdu.


Afganistan, Terör, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Dünya


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