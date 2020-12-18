Afganistan'da ibadethaneye terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı
18.12.2020 17:53
Afganistan'da bir ibadethanede Kur'an-ı Kerim okunması sırasında düzenlenen terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Afganistan'da bir ibadethanede Kur'an-ı Kerim okunması sırasında düzenlenen terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın Gazni kentinde bir ibadethaneye Kur'an-ı Kerim okunması sırasında patlayıcı yüklü bir motosikletle terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan medyası, yaralanan ve ölenlerin büyük bir çoğunluğunun çocuk olduğunu duyurdu.
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