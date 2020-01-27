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Afganistan'da içinde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
6 saat önce
Afganistan'da içinde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
Afganistan'da Aryana Havayolları'na ait bir Boeing yolcu uçağı Gazne bölgesinde düştü. Uçakta 83 kişinin bulunduğu belirtildi.
Devlet destekli Aryana Havayolları'na ait uçak Gazne bölgesindeki Deh Yak ilçesine düştü. Uçağın düştüğü bölge Taliban'ın kontrolünde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:28
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