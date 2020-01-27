Afganistan'da içinde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da içinde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Son Dakika Dünya

Afganistan'da içinde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

6 saat önce

Afganistan'da içinde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

Afganistan'da içinde 83 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü, System.String[]

Afganistan'da Aryana Havayolları'na ait bir Boeing yolcu uçağı Gazne bölgesinde düştü. Uçakta 83 kişinin bulunduğu belirtildi.


Devlet destekli Aryana Havayolları'na ait uçak Gazne bölgesindeki Deh Yak ilçesine düştü. Uçağın düştüğü bölge Taliban'ın kontrolünde bulunuyor.

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Afganistan, Boeing, Gazne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:28 
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