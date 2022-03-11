Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

11.03.2022 16:38

Afganistan'ın Helmand vilayetinde, ekonomik zorluk nedeniyle evliliğini ertelemek zorunda kalan 110 çiftin nikahı törenle kıyıldı.

Afganistan'ın Helmand vilayetinde, ekonomik zorluk nedeniyle evliliğini ertelemek zorunda kalan 110 çiftin nikahı törenle kıyıldı.

Afganistan'da faaliyette bulunan, Seylab adında bir hayır kurumunun sponsorluğunda Taliban ile organize edilen nikah töreni, vilayetin merkez ilçesi Leşgergah'da bulunan şehir stadyumda düzenlendi.

110 çiftin nikahının kıyıldığı ve yaklaşık 3 saat süren törende, yemekler yendi, dualar okundu. Törenin ardından şehir merkezinde konvoy eşliğinde tur atıldı.

Her bir çifte, çamaşır makinası, çeşitli mutfak aletleri, birer kıyafet ve gıda yardımı içeren koliler hediye edildi.

"Ekonomik darboğaz nedeniyle gençler evlenemiyorlar"

Törene katılan yetkililer ve çiftler, Afganistan'da yaşanan ekonomik darlık arasında böylesi bir imkanın sunulması karşısında memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kandahar Milletvekili ve Seylab Derneği Başkanı Seyyid Ahmed Seylab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekonomik darboğaz nedeniyle gençler evlenemiyorlar. Bu da gençlerin ülkelerini terk etmelerine ve hatta yasa dışı işlere karışmalarına neden oluyor." dedi.

Damat annesi Bibigül de maddi imkansızlıklarla boğuştuklarını belirterek "Toplu nikah kıyılmasından son derece memnunum zira aile olarak evlilik masraflarını karşılayacak gücümüz yok. Evlilik oğlum için bir rüyaydı ve şu an bu rüya gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Damatlardan Muhammed Şah, maddi zorluk yaşadığını belirterek, böyle bir imkanı sağlayanlara teşekkür etti. Şah, "Tüm Afganistan'da da böyle güzel şeylerin yeniden yaşanmasını arzu ediyorum." dedi.

Diğer bir damat Veli Muhammed, ekonomik şartlar nedeniyle 5 yıl nişanlısıyla evlenemediğini aktardı.

Muhammed, "Bu 5 yılda bir hayli zahmet ve acı çektik. Ancak şu an hayırseverlerin yardımıyla evime mutlulukla dönebilirim." diye konuştu.

Damat babası Hacı Dad Muhammed, Afganistan'ın ileri gelen iş adamları ve Taliban yetkililerinden gençlerin ülkelerini terk etmemeleri için iş imkanları oluşturmalarını talep etti.

Muhammed, "Bu tür toplu nikahları artırarak, sevabına ortak olsunlar." ifadesini kullandı.

Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi
Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi
Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

YORUMLAR
500
İran, Taliban yönetimiyle Haf-Herat Demiryolu Hattı'nın tamamlanmasını görüştü İran, Taliban yönetimiyle Haf-Herat Demiryolu Hattı'nın tamamlanmasını görüştü Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı Taliban kız çocuklarının eğitim almasını durdurmuştu! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı tartışma yarattı

Afganistan, Taliban, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:37:14. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement