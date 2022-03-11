Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi - Son Dakika

Afganistan'ın Helmand vilayetinde, ekonomik zorluk nedeniyle evliliğini ertelemek zorunda kalan 110 çiftin nikahı törenle kıyıldı.

Afganistan'da faaliyette bulunan, Seylab adında bir hayır kurumunun sponsorluğunda Taliban ile organize edilen nikah töreni, vilayetin merkez ilçesi Leşgergah'da bulunan şehir stadyumda düzenlendi.

110 çiftin nikahının kıyıldığı ve yaklaşık 3 saat süren törende, yemekler yendi, dualar okundu. Törenin ardından şehir merkezinde konvoy eşliğinde tur atıldı.

Her bir çifte, çamaşır makinası, çeşitli mutfak aletleri, birer kıyafet ve gıda yardımı içeren koliler hediye edildi.

"Ekonomik darboğaz nedeniyle gençler evlenemiyorlar"

Törene katılan yetkililer ve çiftler, Afganistan'da yaşanan ekonomik darlık arasında böylesi bir imkanın sunulması karşısında memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kandahar Milletvekili ve Seylab Derneği Başkanı Seyyid Ahmed Seylab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekonomik darboğaz nedeniyle gençler evlenemiyorlar. Bu da gençlerin ülkelerini terk etmelerine ve hatta yasa dışı işlere karışmalarına neden oluyor." dedi.

Damat annesi Bibigül de maddi imkansızlıklarla boğuştuklarını belirterek "Toplu nikah kıyılmasından son derece memnunum zira aile olarak evlilik masraflarını karşılayacak gücümüz yok. Evlilik oğlum için bir rüyaydı ve şu an bu rüya gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Damatlardan Muhammed Şah, maddi zorluk yaşadığını belirterek, böyle bir imkanı sağlayanlara teşekkür etti. Şah, "Tüm Afganistan'da da böyle güzel şeylerin yeniden yaşanmasını arzu ediyorum." dedi.

Diğer bir damat Veli Muhammed, ekonomik şartlar nedeniyle 5 yıl nişanlısıyla evlenemediğini aktardı.

Muhammed, "Bu 5 yılda bir hayli zahmet ve acı çektik. Ancak şu an hayırseverlerin yardımıyla evime mutlulukla dönebilirim." diye konuştu.

Damat babası Hacı Dad Muhammed, Afganistan'ın ileri gelen iş adamları ve Taliban yetkililerinden gençlerin ülkelerini terk etmemeleri için iş imkanları oluşturmalarını talep etti.

Muhammed, "Bu tür toplu nikahları artırarak, sevabına ortak olsunlar." ifadesini kullandı.