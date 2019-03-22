Son Dakika Haberleri: Afganistan'da İki ABD Askeri Öldü

Afganistan'da İki ABD Askeri Öldü

21 dakika önce

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da İki ABD Askeri Öldü, System.String[]
Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, askerlerin bir operasyon sırasında hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kimlikleriyle ilgili bilgi paylaşılmayan askerlerin Afganistan'ın neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği açıklanmadı.

NATO çerçevesinde görev yapan Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar Emekli Maaşlarına 269 Lira Ek Ödeme Gündemde Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:19:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da İki ABD Askeri Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]