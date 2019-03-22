Afganistan'da İki ABD Askeri Öldü
21 dakika önce
Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD
askerinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, askerlerin bir operasyon sırasında hayatını kaybettiği kaydedildi.
Kimlikleriyle ilgili bilgi paylaşılmayan askerlerin Afganistan'ın neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği açıklanmadı.
NATO çerçevesinde görev yapan Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:58 Kaynak: AA
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