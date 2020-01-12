Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü

6 saat önce

NATO bünyesinde görev yapan ABD'li iki askerin Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü, System.String[]

NATO bünyesinde görev yapan ABD'li iki askerin Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Kandahar'da yol kenarına tuzaklanan bombanın, ABD askerlerinin bölgeden geçtiği sırada patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada ABD'li iki askerinin yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı kaydedildi.

Kandahar Valisi Hayatullah Hayat da basına yaptığı açıklamada, patlamanın, Kandahar'ın Dand ilçesine bağlı Hakber Kariz bölgesinde yaşandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı
Trump'tan İranlı göstericilere destek: Cesaretinizden ilham alıyoruz Trump yönetiminden Bağdat'a tehdit: Güçlerimizi çıkarırsanız, ABD merkez bankasındaki hesaplarınıza erişemezsiniz İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez yakından görüntülendi

Son Dakika Haberleri
15:38 Gaziantep'te 5 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
15:38 Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri - Son Dakika
15:37 KİLYOS'TA KAYIP BALIKÇININ CESEDİ KIYIYA GETİRİLDİ (TEKRAR) - Son Dakika
15:37 Balıkesir'de otomobiller çarpıştı 5 yaralı - Son Dakika
15:36 Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonu - Son Dakika
12:49 Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
12:34 İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 15:40:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]