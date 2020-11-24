Afganistan'da iki ayrı patlama: 17 ölü, 50 yaralı
24.11.2020 19:24
Afganistan'ın Bamyan bölgesinde market alanında meydana gelen iki ayrı patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Afganistan'ın Bamyan bölgesinde market alanında meydana gelen iki ayrı patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Patlamalar, Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Bamyan bölgesinde bulunan market alanında iki ayrı patlama meydana geldi. Yerel medya, patlama sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. Henüz saldırıları üstlenen olmadı.
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