Afganistan'da iki ayrı saldırı: 3 ölü 20'ye yakın yaralı

Afganistan'da biri bölge valisi bir de emniyet müdürü olmak üzere iki üst düzey yetkiliyi hedef alan saldırılarda en az 3 polis yaşamını yitirdi. Aralarında emniyet görevlilerinin de olduğu çok sayıda kişi de yaralandı.



Saldırılardan ilki Day Kundi kentinde gerçekleşti. Vilayetin Emniyet Müdürü Gulam Sahi Gafuri, Paato ilçesine gittiği sırada, konvoyu saldırıya uğradı. Yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu en az 3 polis memuru yaşamını yitirdi. Gafuri dahil 2 polis de yaralandı.