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Afganistan'da iki bölgede bomba ele geçirildi
6 saat önce
Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Afgan güvenlik güçleri tarafından iki farklı bölgede patlamaya hazır bomba ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:31 Kaynak: DHA
Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Afgan güvenlik güçleri tarafından iki farklı bölgede patlamaya hazır bomba ele geçirildi.
Afganistan'da ele geçirilen bombalardan biri Kandahar'a yakın Nad-e-Ali bölgesinde bir motosiklete monte edilmiş biçimde bulundu. Diğer bomba ise Khair Mani köyünde yol kenarına yerleştirildiği ifade edildi. Her iki bomba patlamadan Afgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bombaların kim tarafından yerleştirildiği konusunda Bakanlık bir açıklama yapmadı.
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