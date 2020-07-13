Afganistan'da il istihbarat merkezine saldırı - Son Dakika

Afganistan'da il istihbarat merkezine saldırı

Afganistan'ın Samangan ilinde il istihbarat merkezine patlayıcı yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan'ın Samangan ilinde il istihbarat merkezine patlayıcı yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi.


Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan'da saldırı düzenlendi. Patlayıcı yüklü bir araç ile il istihbarat merkezine yönelik saldırıda silah sesleri yükseliyor. Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma devam ediyor. Samangan Sağlık Rektörü Abdul Khalil Musaddeq "Şu ana kadar, 3'ü çocuk, biri kadın olmak üzere 43 kişi hastaneye getirildi" ifadelerini kullandı. Vilayet Sözcüsü Sediq Azizi ise hedefin yerel istihbarat bürosu olduğu teyit etti. - KABİL

Afganistan, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da il istihbarat merkezine saldırı - Son Dakika
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