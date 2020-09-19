Afganistan'da il şura başkan yardımcısı öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'ın Paktiya vilayeti İl Şura Başkan Yardımcısı Eyyub Gırval, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Paktiya Valisi Halim Fidayi, basına yaptığı açıklamada, Gırval'ın Buland Menzil bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Fidayi, saldırıda Gırval'ın yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:09 - Kaynak: AA
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