Afganistan'da il şura başkan yardımcısı öldürüldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Paktiya Valisi Halim Fidayi, basına yaptığı açıklamada, Gırval'ın Buland Menzil bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

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