Son Dakika Haberleri: Afganistan'da ilçe emniyet müdürü öldürüldü
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Afganistan'da ilçe emniyet müdürü öldürüldü

36 dakika önce

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Ahmad Abad ilçesi Emniyet Müdürü Muhammed Server Hüseyinhil, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'da ilçe emniyet müdürü öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Ahmad Abad ilçesi Emniyet Müdürü Muhammed Server Hüseyinhil, bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmad Abad'ın Garac köyünde yola tuzaklanmış bombanın, ilçe Emniyet Müdürü Muhammed Server Hüseyinhil'in bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda Emniyet Müdürü Hüseyinhil ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini kaydeden Hasrat, 2 korumasının da yaralandığını söyledi.

Taliban ise üstlendiği saldırıda emniyet müdürüyle 6 korumasının öldüğünü iddia etti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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