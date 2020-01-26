Afganistan'da ilçe Hac ve Evkaf Müdürü öldürüldü - Son Dakika

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Afganistan'da ilçe Hac ve Evkaf Müdürü öldürüldü
6 saat önce
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Paştun Zargun ilçesi Hac ve Evkaf Müdürü Abdulrahim Ahmadi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Paştun Zargun ilçesi Hac ve Evkaf Müdürü Abdulrahim Ahmadi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paştun Zargun ilçesi Hac ve Evkaf Müdürü Ahmadi'nin, ilçe merkezinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Ahmadi'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, saldırganların bölgeden kaçtığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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