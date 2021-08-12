Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti - Son Dakika

Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi. Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne'nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban'ın eline geçtiğini belirtti. Ahmad Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti. Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi. Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban'ın kontrolüne geçmişti. Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

Son Dakika

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı

Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi

Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor

Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında

Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti

Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek

Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor

Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım