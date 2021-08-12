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Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti - Son Dakika

Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti

12.08.2021 10:36
Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne'nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban'ın eline geçtiğini belirtti.

Ahmad Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

Afganistan, Taliban, Hükümet, Afgan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da Gazne vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti - Son Dakika


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