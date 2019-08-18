Afganistan'da intihar bombacısı düğüne saldırdı: En az 63 kişi öldü, yüzlerce yaralı var
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de cumartesi gecesi bir düğün salonuna bombalı intihar saldırısı düzenlendi: En az 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi yaralandı. Şii azınlığın yaşadığı bölgede gerçekleşen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de düğün salonuna bombalı intihar saldırısı düzenlendi: En az 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Nasret Rahimi, patlamanın Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai
'de cumartesi gecesi yerel saatle 22.40'ta gerçekleştiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:44
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