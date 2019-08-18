Son Dakika Haberleri: Afganistan'da intihar bombacısı düğüne saldırdı: En az 63 kişi öldü, yüzlerce yaralı var
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Afganistan'da intihar bombacısı düğüne saldırdı: En az 63 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

27 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cumartesi gecesi bir düğün salonuna bombalı intihar saldırısı düzenlendi: En az 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi yaralandı. Şii azınlığın yaşadığı bölgede gerçekleşen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da intihar bombacısı düğüne saldırdı: En az 63 kişi öldü, yüzlerce yaralı var, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonuna bombalı intihar saldırısı düzenlendi: En az 63 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, patlamanın Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de cumartesi gecesi yerel saatle 22.40'ta gerçekleştiğini açıkladı.
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Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:44 
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Afganistan'da bir düğüne intihar saldırısı: En az 63 ölü, 182 yaralı
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