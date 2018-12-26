Son Dakika Haberleri: Afganistan'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü

Afganistan'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kandahar'ın Ainu Mine bölgesinde patlattığı belirtildi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:08 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin Davada Sanıklara Ceza Yağdı 3 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Cani Koca, Mahkemede Eşinin Yakınlarının Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:26:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]