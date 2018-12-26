Afganistan'da İntihar Saldırısı: 2 Ölü
1 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Kandahar Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Kandahar'ın Ainu Mine bölgesinde patlattığı belirtildi.
Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:08 Kaynak: AA
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