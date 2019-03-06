Afganistan'da İntihar Saldırısı: 3 Ölü
1 saat önce
Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Afganistan
'ın Celalabad
şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada 4 saldırganın düzenlediği intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı. Nangarhar
Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, eylemcinin bir inşaat şirketini hedef aldığı açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - CELALABAD
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:12 Kaynak: İHA
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