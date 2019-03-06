Son Dakika Haberleri: Afganistan'da İntihar Saldırısı: 3 Ölü

Afganistan'da İntihar Saldırısı: 3 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan'da İntihar Saldırısı: 3 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada 4 saldırganın düzenlediği intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, eylemcinin bir inşaat şirketini hedef aldığı açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - CELALABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:12 Kaynak: İHA

Celalabat, Afganistan, 3. Sayfa
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