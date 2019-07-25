Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar eylemcisinin düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:50 Kaynak: AA
'ın başkenti Kabil
'de bir intihar eylemcisinin düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Sözcüsü Ferdous Faramarz, intihar eylemcisinin Maden
Bakanlığı personelini taşıyan minibüsün önünde üzerindeki bombaları patlattığını belirtti.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildiren Faramarz, bombanın manyetik bir patlayıcı olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Nasrat Rahimi ise yaşamını yitirenlerin bakanlık çalışanı olduğunu açıkladı.
Bu arada başkentin başka bir bölgesinde de patlama olduğu öğrenildi, ancak ölü ve yaralı sayısına dair bilgi paylaşılmadı.
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