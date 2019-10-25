Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Saldırıda 3 istihbaratçıyla, 2 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Hogyani, 6 istihbaratçıyla, 15 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın 4. bölgesinden geçen istihbaratçıları taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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