Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü - Son Dakika

Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

19 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısı sonucu 4 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.


Afganistan Savunma Bakanlığı, başkent Kabil'de bulunan Marşal Fehim Ordu Akademisi yakınlarında bir canlı bombanın kendini patlattığını bildirdi. Yerel saatle 06.50 sularında meydana gelen patlamada 4 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı ise 12 kişinin yaralandığını duyurdu. - KABİL

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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