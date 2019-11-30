Afganistan'da İslam İşbirliği Teşkilatının 50. yıl dönümü resepsiyonu verildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Afganistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Afganistan'da kalıcı barışın tesis edilebilmesi için "ebedi cihat"' anlayışının yerini "barışın birlikte inşa edilmesi" kavramının alması gerektiğini belirtti.

Botsalı'nın İTT'nin örgütün kuruluşunun 50. yıl dönümü münasebetiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otelde verdiği resepsiyona, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Yunus Emre Enstitüsü ve Kızılay temsilcilerinin yanı sıra bakanlar, Kabil'deki yabancı ülkelerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

İİT Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Botsalı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Afganistan'ın kurucu üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatının, son 10 yılda reform, değişim ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini belirtti. Botsalı, 50 yıllık tarihinde İİT'nin Kudüs'ün akıbeti ve Filistin davasını savunmanın yanı sıra faaliyetini sürdürülebilir ekonomik kalkınma, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, ihtilafların barışçı yollardan çözümü ve İslamofobiyle mücadele gibi pek çok alanı içerecek şekilde genişlettiğini söyledi.

İİT'nin 57 ülke ve dünyada toplam nüfusu 1,7 milyara ulaşan İslam alemini temsil ettiğini ifade eden Botsalı, sorunlara çözüm arayışında iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen İİT'nin yakın geçmişte ismini, anayasasını ve bayrağını tadil ettiğini, onar yıllık stratejik eylem planları hazırlayarak uyguladığını belirtti.

Botsalı, son yıllarda dünyanın gündemine yerleşen, "şiddeti araç haline getiren aşırıcılık", "İslamiyet kisvesi altında işlenen terörist suç eylemlerinin" İslam dünyasını yakından ilgilendirdiğini ve tehdit ettiğini vurguladı.

Bu sorunlara çözüm arayışlarının çok yanlı olmasının ve İslam aleminin kendi içinden gelmesinin önem arzettiğini dile getiren Botsalı, işgale uğradığı dönemden başlayarak eski adı İslam Konferansı olan örgütün, 40 yıldır kesintisiz Afganistan'ın yanında yer aldığını, üye ülkelerin Sovyetler işgaline karşı Afgan direnişine, akabinde Afganistan'da barış ve çözüm arayışlarına çok yönlü destek verdiğini kaydetti.

Botsalı, İİT'nin Afganistan'da kalıcı barışın bir an önce ve gerçek anlamda Afganlara ait ve Afganların kendileri tarafından yönetilen bir süreç dahilinde sağlanmasını kararlılıkla desteklediğinin altını çizdi.

Afganistan'ın yalnız ve tecrit olmuş bir ülke konumunda olmadığının altını çizen Botsalı, "İİT, Birleşmiş Milletlerden sonraki en geniş tabanlı platform olarak, 57 üye ülke ve dünyadaki 1,7 milyar Müslüman'ın adına barış çabalarını teşvik etmektedir." dedi.

Bu anlamda başta BM olmak üzere, İİT'nin, Afganistan'da barışı isteyen ve katkı sağlayan bütün uluslararası örgütlerle, paydaş ülke ve oluşumlarla iş birliği ve eşgüdüme açık olduğunu anımsatan Botsalı, şunları dile getirdi:

"Afganistan'da kalıcı barışın tesis edilebilmesi için 'Ebedi Cihat' anlayışının yerini 'Barışın birlikte inşa edilmesi' kavramının alması gerekiyor. İşte bu kavramsal değişiklik arayışında, askeri vurucu bir gücü temsil etmeyen, buna karşılık dünyadaki en kapsayıcı platformlardan birisi olan İİT, barış sürecinde yatıştırıcı, taraflar arasında güven inşa edebilen, uzlaştırıcı ve kolaylaştırıcı bir ortak olarak sürece katkı sağlayabilir."

Büyükelçi Botsalı, İİT'nin Afgan halkının, tüm kesimlerine ayrım gözetmeden eşit mesafede yaklaşmakta olduğunu, 2018'de Mekke'de Afganistan'da Barış ve Güvenlik için Ulema Konferansı gerçekleştirildiğini, bu konferansın yayımladığı deklarasyonun, Taliban dahil, Afgan sorununun tüm taraflarını şiddete son verip, silah bırakarak, soruna diyalog ve müzakere yoluyla çözüm aramaya davet ettiğini sözlerine ekledi.