Afganistan'da istihbarat biriminin konvoyuna saldırı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da istihbarat biriminin konvoyuna saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde Afgan istihbarat biriminin konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde Afgan istihbarat biriminin konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı.


Afganistan'ın doğusunda yer alan Nangarhar vilayetine bağlı Jalalabad şehrinin 4. bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında istihbarat biriminin konvoyuna saldırı gerçekleştirildi. Nangarhar Valisi Ziaulhaq Amarkhil yaptığı açıklamada, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti ve 12 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı. Vali Amarkhil saldırıda istihbarat biriminden de can kaybı olduğunu belirterek bilançoyu paylaşmadı. - KABİL

Afganistan, Saldırı, Afgan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da istihbarat biriminin konvoyuna saldırı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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