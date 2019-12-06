Afganistan'da Japon doktorun terör saldırısında ölümüne tepkiler sürüyor

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, Japon doktor Nakamura Tetsu'nun önceki gün terör saldırısında hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili çok üzüntü duyduğunu belirtti.

Nakamura'nın Afganistan'da su ve tarım yönetimi alanında büyük projeler hayata geçirdiğini ifade eden Gani, "Afganistan halkı Japon doktor Nakamura'nun yaptığı yardımları asla unutmayacaktır" dedi.

Gani, düşmanların böyle saldırılarla Afganistan'ın kalkınmasına engel olmaya çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gani, "Afganistan'ın kalkınmasını istemeyenler Nakamura'yı öldürmüştür. Bu olay her yönüyle araştırılacak ve faillerinin cezası verilecektir." diye konuştu.

Beş vilayette anma töreni düzenlendi

Nakamura'nın ölümü nedeniye Afganistan'ın beş vilayetinde anma töreni düzenlendi.

Başkent Kabil başta olmak üzere, Nangarhar, Herat, Parvan ve Belh vilayetinde yüzlerce insan bir araya gelerek Nakamura'nın hatırasına mum yaktı ve saldırının faillerinin yakalanması için bildiri yayımladı.

Kabil'de yüzlerce kişi Pakistan'ın büyükelçiliği önünde protesto yaparak Nakamura'yı öldürenlerin en kısa zamanda yakalanmasını istedi.

Bir özel hava yolu şirketi de Nakamura'nın anısına bir uçağın kanadına Nakamura'nın fotoğrafını resmettirdi.

Nakamura'nın adı caddede yaşatılacak

Host vilayetinde bir caddeye Nakamura'nın adı verildi.

Vali Halim Fedai, Nakamura'nın yaptığı hizmetlerden ötürü Host merkezinde bir caddeye onun isminin konulduğunu açıkladı.

Fidai, Nakamura'nın Host vilayetinde adını taşıdığı caddede yaşatılacağını vurguladı.

Nakamura Tetsu kimdir?

Nakamura'nın başkanı olduğu Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) yardım kurumu, Nangarhar vilayetinde 2008 yılından beri su ve tarım yönetimi alanında faaliyet gösteriyor.

Japon doktorun, Afganistan'ın doğusunda inşasına öncülük ettiği 25 kilometrelik bir sulama kanalı sayesinde 16 bin hektar tarım alanı yeniden hayat buldu.

Afganistan'ın doğusunda 2 mescit ve hastane inşa eden Nakamura, 1500 su kuyusu açarak bölge halkının susuzlukla mücadelesine destek olmuştu.

Nakamura'ya, geçen aylarda Afganistan Cumhurbaşkanı Gani tarafından "onursal vatandaşlık" verilmişti.

Bölgede "kahraman" ilan edilen hayırsever Japon doktor, 2003'te " Asya'nın Nobel'i" olarak kabul edilen "Ramon Magsaysay Ödülü"nü almıştı.



Ömrünü hizmete adayan 73 yaşındaki Japon Dr. Tetsuya Nakamura, önceki gün Nangarhar vilayetinde uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.