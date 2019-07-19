Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Kabil Üniversitesi yakınında patlama
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Afganistan'da Kabil Üniversitesi yakınında patlama

47 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Kabil Üniversitesi'nin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Afganistan'da Kabil Üniversitesi yakınında patlama, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Kabil Üniversitesi'nin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
"Tolo News"in haberine göre, kaynaklar, bazı öğrencilerin sınava girmek için üniversite kampüsünün önünde beklediği sırada patlama meydana geldiğini belirtti.
Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Görgü tanıkları, üniversitenin yakınında meydana gelen patlamanın ardından 2 aracın alev aldığını aktardı.
Kabil polisinden yapılan açıklamada, patlamanın bölgeye yerleştirilen manyetik bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği bildirildi.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Patlamanın sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı.
Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:37 Kaynak: AA
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