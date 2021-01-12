Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde kadın askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adıl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Belh'ın merkezi Mezar-ı Şerif kentinde kadın askerleri taşıyan araca kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Adıl, saldırıda 2 kadın askerin öldüğünü, 2 kadın asker ile araç sürücüsünün ise yaralandığını belirtti.
Adıl, saldırganların kaçtığını, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da kadın askerlere saldırı: 2 ölü - Son Dakika