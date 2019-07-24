Son Dakika Haberleri: Afganistan'da kadın milletvekili adaylarından tabutlu protesto
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Afganistan'da kadın milletvekili adaylarından tabutlu protesto

53 dakika önce

Afganistan'da seçilmiş oldukları halde isimlerinin usulsüz şekilde listelerden silindiğini öne süren 12 kadın milletvekili adayı, kafesli ve tabutlu protesto gösterilerini bugün de sürdürdü.

Afganistan'da kadın milletvekili adaylarından tabutlu protesto, System.String[]
Afganistan'da seçilmiş oldukları halde isimlerinin usulsüz şekilde listelerden silindiğini öne süren 12 kadın milletvekili adayı, kafesli ve tabutlu protesto gösterilerini bugün de sürdürdü.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA) ofisi önünde 12 kadın milletvekili adayı, kafesli ve tabutlu protesto gösterisi düzenledi. 3 ay sonra geçtiğimiz Cumartesi günü yeniden protesto gösterilerine başlayan kadın adaylar, seçilmiş oldukları halde isimlerinin usulsüz bir şekilde listelerden silindiğini ve hükümet tarafından itirazlarının duyulmadığını dile getirdiler. Afganistan'da anayasa ve demokrasinin öldüğünü söyleyen protestocu vekil adayları, "Vatandaşlık hakkımız olan ifade ve protesto etme özgürlüğümüz gasp edildiği için bu konuyla ilgili özel bir soruşturma talep ediyoruz" dediler. Protestocular, hükümetin verdiği emirle polis şiddetine maruz kaldıklarını söyleyerek, konunun yargıya taşınmasını talep ediyor.

"Kendimizi sarayın önünde yakacağız"

Daha önceki protesto girişimleri engellenen ve polis şiddetine maruz kalan milletvekili adayları, taleplerine bu sefer de cevap alamamaları halinde Cumhuriyet Sarayı'nın önünde kendilerini yakacaklarını dile getirdiler. Paktiya Vilayeti adayı Hile Mujtaba, "Son 3-3 buçuk aydır sesimizi kimse duymuyor. Dahası polis bize şiddet uyguladı ve soydu. Sonuç olarak mahremiyetimizin korunması adına çaresiz kalan bizler kendimizi bu kafese kapattık. Seçim komisyonu, anayasanın değerlerini ayaklar altına aldı. Bu nedenle de tepki olarak bu tabutu getirip anayasa ve demokrasiyi defnettik" dedi.

Kandaha Vilayeti adayı Arzu Safay ise, "Devlet bizi görmezden gelmeye devam ederse burada bulunan 12 kadın hepimiz kendimizi sarayın önünde yakacağız. Böyle adaletsiz bir ülkede her gün acı çekeceğimize sadece bir gün çekeriz daha iyi" diye konuştu. - KABİL
Milletvekili, Afganistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
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