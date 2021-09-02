Afganistan'da kadınlar hakları için gösteri yaptı - Son Dakika

Afganistan'ın Herat kentinde onlarca kadın, ülkede kadın haklarının korunması için gösteri düzenledi.

Herat vilayet binası önünde toplanan kadınlar, Afganistan'da kurulacak hükümete kadın haklarına riayet etmesi çağrısında bulundu.

"Kadınları desteklemeyen hiçbir devlet kalıcı değildir", "Taleplerimiz; Eğitim hakkı ve tüm alanlarda çalışma hakkı" pankartı taşıyan kadınlar, attıkları sloganlarla çalışma, eğitim ve özgürlük taleplerini dile getirdi.