Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Kamu Binasına Düzenlenen Saldırı

Afganistan'da Kamu Binasına Düzenlenen Saldırı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kamu binasına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 43'e çıktı.

Afganistan'da Kamu Binasına Düzenlenen Saldırı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kamu binasına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 43'e çıktı.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Macro, Kabil'de önce kamu binası önünde düzenlenen intihar saldırısı, sonrasında silahlı kişilerin binayı kuşatması sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:43 Kaynak: AA

Kabil, Afganistan, Güncel
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