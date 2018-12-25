Afganistan'da Kamu Binasına Düzenlenen Saldırı
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kamu binasına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 43'e çıktı.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de kamu binasına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 43'e çıktı.
Afganistan Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Vahid Macro, Kabil'de önce kamu binası önünde düzenlenen intihar saldırısı, sonrasında silahlı kişilerin binayı kuşatması sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:43 Kaynak: AA
Eşini Tüfekle Vuran Adamdan Kan Donduran İddia: Beni Ağabeyimle Aldatıyordu!
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu
Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı