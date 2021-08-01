Afganistan'da Kandahar Havalimanı'na roketli saldırı - Son Dakika

Afganistan'da ülkenin ikinci ana uluslararası havalimanı olan Kandahar Uluslararası Havalimanı'na 3 roket isabet etti. Tüm uçuşlar askıya alınırken, saldırıyı Taliban üstlendi.

ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilme sürecinin başlamasıyla Afganistan'da hakimiyet alanını genişleten Taliban'ın saldırıları sürüyor. Afganistan'ın güneyinde bulunan ülkenin ikinci ana uluslararası havalimanına 3 roket isabet ettiği bildirildi. Kandahar Uluslararası Havalimanı Şefi Massoud Pashtun yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde havalimanına 3 roket ateşlendi ve 2'si piste isabet etti. Bu nedenle havaalanından yapılan tüm uçuşlar iptal edildi" ifadesini kullandı.

Pistin onarımı için çalışmaların sürdüğünü belirten Pashtun, havalimanının bugün yeniden faaliyete geçmesinin beklendiğini kaydetti.

Afgan yetkililer, saldırı sonucu herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Saldırıyı Taliban üstlendi

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mujahid ise roketli saldırıya yönelik, "Kandahar Havalimanı bizim tarafımızdan hedef alındı. Çünkü burası bize karşı hava saldırıları düzenlemek için bir merkez olarak kullanılıyordu" diyerek saldırıyı Taliban'ın gerçekleştirdiğini aktardı.

Kandahar vilayetinin merkezi olan Kandahar şehri, son zamanlarda Taliban militanları ile Afgan hükümetine bağlı güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Taliban, son haftalarda vilayetin bazı kırsal bölgelerinde kontrolü ele geçirirken, hakimiyetini Kandahar şehir merkezine kadar genişletmeye çalışıyor. - KANDAHAR