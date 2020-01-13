Afganistan'da kar yağışı - KABİL - Son Dakika

Afganistan'da kar yağışı - KABİL
7 saat önce
Afganistan Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı, 13 vilayette kar yağışının devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:08 Kaynak: AA
Afganistan Afetlerle Mücadele Devlet Bakanlığı, 13 vilayette kar yağışının devam ettiğini açıkladı.
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