Afganistan'da karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komando hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:04 Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komando hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Rişhor bölgesindeki komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komandonun öldüğünü belirtti.
Rahimi, saldırıda 3 komandonun yaralandığını söyledi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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