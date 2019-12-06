Son Dakika Haberleri: Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü - Son Dakika

Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip'in Coy Begum bölgesindeki polis karakoluna saldırarak 10 polisi öldürdüğünü, 3'ünü yaraladığını söyledi.

Ayubi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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