Son Dakika › Güncel › Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü - Son Dakika
Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 10 ölü
6 saat önce
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polisin öldüğü bildirildi.
Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yusuf Ayubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip'in Coy Begum bölgesindeki polis karakoluna saldırarak 10 polisi öldürdüğünü, 3'ünü yaraladığını söyledi.
Ayubi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.
Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu