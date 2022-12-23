Afganistan'da Taliban zulmü! Üniversite yasağını protesto eden kadınları kırbaçladılar - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban zulmü! Üniversite yasağını protesto eden kadınları kırbaçladılar

23.12.2022 18:41

Afganistan'da kız öğrencilerin okula gitmesinin yasaklanması tepkiyle karşılanırken sosyal medyada skandal bir görüntü yayıldı. Protesto için sokaklara çıkan genç kızları kırbaçlayan şahsın videosu infial yarattı.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi. Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

KIRBAÇLA ÖĞRENCİLERİ DÖVDÜ

Karar tüm dünya tarafından tepkiyle karşılanırken sosyal medyadan korkunç bir görüntü geldi. Yasağı protesto için bir okulun duvarlarına vuran genç kızları, elinde kırbaç olan kişi defalarca kırbaçladı. O anlar kameraya yansırken görüntüler tepki çekti.

KALIN'DAN TEPKİ: BU YASAĞIN DİNDE YERİ YOK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban yönetiminin aldığı yasak kararına tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok" dedi.

ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİNDE DE YASAKLANMIŞTI

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti. Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu. Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti. Taliban yetkilileri, kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.

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