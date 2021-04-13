Afganistan'da kömür madeninde göçük: 5 ölü - Son Dakika

Ülkede yeterli güvenlik önlemi almadan işletilen birçok madende meydana gelen kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda işçi hayatını kaybediyor.

Göçük esnasında madende bulunan 5 madencinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, cesetleri madenden çıkartma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler