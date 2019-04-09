Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Kömür Madeninde Grizu Patlaması: 6

Afganistan'da Kömür Madeninde Grizu Patlaması: 6

49 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Sul Bala ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Kömür Madeninde Grizu Patlaması: 6, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Sul Bala ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Dere-i Suf Bala Kaymakamı Ahmad Ali Hasani, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Şebaşak mevkisindeki kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 6 madencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Bala, Afganistan, Güncel
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