Afganistan'da Kömür Madeninde Grizu Patlaması: 6
49 dakika önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Sul Bala ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Sul Bala ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Dere-i Suf Bala Kaymakamı Ahmad Ali Hasani, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Şebaşak mevkisindeki kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 6 madencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:06 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsununuz
Milli Piyango İdaresi, Parasını Almayan Büyük İkramiye Talihlisi İçin Geri Sayıma Başladı
Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz
Son Dakika! Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir