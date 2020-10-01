Afganistan'da kontrol noktasına intihar saldırısı: 9 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın Helmand eyaletinde kontrol noktasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 5'i asker 4'ü sivil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde gece saatlerinde bir intihar bombacısı, bomba yüklü bir kamyonu bölgedeki bir kontrol noktasında infilak ettirdi. Bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Vali sözcüsü Omar Zwak, hayatını kaybedenlerden 5'inin asker, 4'ünün sivil olduğunu duyurdu.

Saldırıyı herhangi bir grup üstlenmezken, yetkililer bölgede varlığı bulunan Taliban'ı suçladı.

Polis, gece saatlerinde güneydoğudaki Khost eyaletinde gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise intihar bombacısının öldüğünü, 6 sivilin yaralandığını aktardı.

Öte yandan Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki Eylül ayı ortasında başlayan barış görüşmeleri, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Ancak diplomatik kaynaklar, görüşmelerin prosedürler yüzünden çıkmaza girdiğini ifade ediyor. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Doha'daki görüşmelere yönelik yaptığı açıklamada, "Afgan halkı ve uluslararası toplum yakından izliyor ve müzakerelerin Afganistan'ın siyasi geleceği için bir yol haritası, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes oluşturma yönünde ilerleme kaydetmesini bekliyor" dedi. - KABİL