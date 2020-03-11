Son Dakika › Güncel › - Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi - Son Dakika
- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi
7 saat önce
- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi Afganistan'da bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:03 Kaynak: İHA
- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi
KABİL - Afganistan'da bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi.
Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü Dr. Wahid Mayar, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde ilk vakanın ortaya çıktığını, böylelikle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Samangan'daki ilk vakanın birkaç gün önce İran'dan dönen bir kişide görüldüğü ve karantina altına alındığı duyuruldu. Hastalığın ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana en az 10 kişinin ise korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı ve testlerinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti