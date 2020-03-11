- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi - Son Dakika

- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi

7 saat önce

- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi Afganistan'da bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi.

- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi, System.String[]

- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi

KABİL - Afganistan'da bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi.

Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü Dr. Wahid Mayar, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde ilk vakanın ortaya çıktığını, böylelikle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Samangan'daki ilk vakanın birkaç gün önce İran'dan dönen bir kişide görüldüğü ve karantina altına alındığı duyuruldu. Hastalığın ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana en az 10 kişinin ise korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı ve testlerinin sürdüğü belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:03 Kaynak: İHA
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