Afganistan'da korucu karakoluna saldırıda 9 korucu öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini, 6 korucunun yaralandığını ifade eden Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Halil Esir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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