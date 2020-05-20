Afganistan'da korucu karakoluna saldırıda 9 korucu öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu öldü.
Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Halil Esir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.
Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini, 6 korucunun yaralandığını ifade eden Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.