Afganistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

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Afganistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
6 saat önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi.
Mayar, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.
Afganistan genelinde şu ana kadar 34 vaka görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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