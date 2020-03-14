Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11'e yükseldi

6 saat önce

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11'e yükseldi.

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11'e yükseldi, System.String[]

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 11'e yükseldi.


Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, 6'sı ülkenin batısındaki Herat, 3'ü ülkenin kuzeyindeki Samangan, 1'i Kapisa ve 1'i de Belh vilayetlerinde olmak üzere toplam 11 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Mayar, söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.


Mayar, Kovid-19 şüphesiyle 52 kişinin karantinaya alındığını ve test sonuçlarının başkent Kabil'den gönderilene kadar gözetimde tutulacağını kaydetti.


Virüse yakalananlar ve temas ettikleri kişiler için gerekli işlem ve tedbirlerin uygulanmaya başlandığını vurgulayan Mayar, İran sınırından her gün onlarca kişinin ülkeye giriş yapmasının kaygı verici olduğuna dikkat çekti.

Ülkede spor ve kültürel etkinlikler iptal edildi

Kovid-19 vakasının artmaya başlamasıyla ülkedeki büyük kentlerde okullarda eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edildi.

Her sene 21 Mart'ta Uluslararası Nevruz Kutlamaları'na ev sahipliği yapan Belh vilayetinin Vali Yardımcısı Beşir Tevhidi, Kovid-19 tehdidi nedeniyle bu sene kutlamaların yapılmayacağını duyurdu.

Mezar-ı Şerif Uluslararası Havalimanı'ndan İran ve Hindistan'a uçak seferlerinin iptal edildiğini belirten Tevhidi, kentte okul ve üniversitelerin de geçici süreyle tatil edildiğini bildirdi.

İran'dan dönüşler devam ediyor

Afganistan Göçmenler Bakanı Sayed Hüseyin Alimi Belhi de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'daki Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımızın ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Her gün ortalama yaklaşık 10 bin kişi, İran'dan ülkeye giriş yapıyor." dedi.

İran'dan dönüşlerin artmasının virüs bulaşma riskini arttırdığına işaret eden Belhi, ülkeye girişlerin kontrollü şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Afganistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin

Son Dakika Haberleri
22:16 Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
22:15 Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
22:15 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
22:12 Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı
22:11 Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:22:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]